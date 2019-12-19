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ZBEÜ'de sıfır atık projesi uygulama toplantısı yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sıfır Atık Koordinasyon Birimi öncülüğünde gerçekleştirilmesi planlanan sıfır atık projesinin üniversite genelinde uygulanmasına yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

19.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:46 ZBEÜ'de sıfır atık projesi uygulama toplantısı yapıldı
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sıfır Atık Koordinasyon Birimi öncülüğünde gerçekleştirilmesi planlanan sıfır atık projesinin üniversite genelinde uygulanmasına yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel başkanlığında yapılan toplantıya, BEÜ Sıfır Atık Koordinatörü Prof. Dr. Süreyya Altın, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Şaziye , tüm birimlerin Sıfır Atık Birim Kurulu Üyeleri ve müstecir firmaların temsilcileri katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Büyükgüzel, ülke çapında başlatılan sıfır atık projelerinin önemini vurgulayarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde yürütülen geri dönüşüm çalışmaları ile Sıfır Atık Koordinasyon Birimi tarafından yürütülen projelerden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Büyükgüzel, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin yeşil kampüsleri ve çevre dostu üniversite misyonuyla hareket eden bir üniversite olarak, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi; oluşan atıkların ise kaynağında ayrı ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması yönünde sürdürülebilir politikalar yürütüldüğünün altını çizdi. Üniversite Sıfır Atık Koordinatörü Prof. Dr. Altın da sıfır atık projelerinin hedefi, atık yönetiminin önemi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından önerilen, kurumlarda sıfır atık planlanması ve Üniversitede planlanan sıfır atık uygulanması için yapılacak faaliyetleri anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantı, İdari Mali işler Daire Başkanı Kayalı'nın projenin yürütülmesi, geçici depolama merkezlerinin oluşturulması, atık konteynırlarının durumu ile ilgili olarak birim temsilcilerine önerilerde bulunması ve katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ile sona erdi. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Kayalı, Güncel

Kaynak: İHA

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