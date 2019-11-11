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ZBEÜ'de "Yüksek Vasıflı Milli Çelik Üretimi ve Ekonomimizdeki Önemi" konferansı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 'Yüksek Vasıflı Milli Çelik Üretimi ve Ekonomimizdeki Önemi' başlıklı konferans düzenlendi.

11.11.2019 09:17 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:21ZBEÜ'de
Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 'Yüksek Vasıflı Milli Çelik Üretimi ve Ekonomimizdeki Önemi' başlıklı konferans düzenlendi.

Tahir Karauğuz Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, Vali Erdoğan Bektaş, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Rektör Yardımcıları, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Konferansta, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, 'nin ilk yerli çelik patent sahibi Doç. Dr. Fatih Hayat konuşmacı olarak yer aldı.

Vasıflı çelik üretiminin katma değeri çok yüksek, ileri mühendislik bilgisi, teknoloji ve yatırım gerektiren bir alan olduğunu söyleyen Doç. Dr. Hayat, vasıflı çeliğin hayattaki pek çok alanında, özellikle otomotiv ve makine imalat sanayinde kullanıldığını söyledi.

Otomotiv sanayi, makine imalat sanayi, sağlık sektörü, savunma sanayii, madencilik ve petrol sanayi, enerji, gemi, denizaltı, nükleer santraller, uçak ve havacılık sanayinin vasıflı çeliğin başlıca kullanım alanları arasında olduğunu ifade eden Hayat, son zamanlarda özellikle otomotiv sektöründe vasıflı çeliğin kullanım oranının arttığını dile getirerek bu sektörde kullanılan çelik türleri ile ilgili bilgiler aktardı. Bugün özellikle gelişmiş ülkelerde vasıflı çelik üretiminin yüksek düzeyde olduğunu, Türkiye'de de gelişen teknoloji ile birlikte katma değeri yüksek vasıflı çelik üretimine yönelinmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Hayat, çeşitli sektörlerde çelik üretimi ve kullanımının ithalat ve ihracat boyutu ile ilgili rakamlar verdi. Kırıkkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sadettin Şahin ile yaptıkları çalışmaları da dinleyicilerle paylaşan Doç. Dr. Hayat, Dr. Öğr. Üyesi Şahin ile aldıkları patent hakkında bilgi sundu.

Türkiye'de yüksek vasıflı çelik üretimi ve kullanımının cari bütçe açıklarının kapatılması anlamında ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekleyen, otomotiv sektöründeki emisyon değerlerine dair alınan kararlara ülke olarak acil ayak uydurulması gerektiğine dikkat çeken Hayat, aksi takdirde ülkenin cari açığının artacağını ve bu durumun ekonomik anlamda olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Türkiye'de vasıflı çelik üreten firma sayıları ve kurulan test, laboratuvar ve Ar-Ge merkezlerinin sayısı arttıkça buna paralel olarak katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünleri ve vasıflı çelik oranının da artmasının ekonomik kazanımlarının tartışıldığı konferans sonunda konuşmacı Doç. Dr. Fatih Hayat'a, Vali Erdoğan Bektaş ve Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı tarafından plaket ve teşekkür belgesi verildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

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