Haberler » Güncel » ZBEÜ ile Milli Eğitim arasında iki önemli protokol imzalandı - Haber

ZBEÜ ile Milli Eğitim arasında iki önemli protokol imzalandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yapılan protokoller Rektörlük makamında Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, İl Milli Eğitim Müdürü V. Murat Kapıcı ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Uysal'ın imzalarıyla gerçekleşti.

29.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:37ZBEÜ ile Milli Eğitim arasında iki önemli protokol imzalandı
Bülent Ecevit Üniversitesi ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yapılan protokoller Rektörlük makamında Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, İl Milli Eğitim Müdürü V. Murat Kapıcı ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Uysal'ın imzalarıyla gerçekleşti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan ikili protokol, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bilim ve sanat merkezlerinde sunulan eğitimin niteliğini artırmak ve eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda üniversitenin imkan ve deneyimlerinden yararlanmasını kapsıyor.

Gerçekleştirilen bu iş birliği protokolü ile ülkenin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak üzere okul ve kurumların yönetici, öğrenci ile öğretmenlerinde sınai mülkiyet farkındalığını artırmak, bu kurumlarda yürütülen proje ve faaliyetler sonucunda ortaya çıkan yeniliklerin ve fikri ürünlerin sınai mülkiyet hakları kapsamında korunmasını sağlamak üzere çalışmalar yürütülmesi de hedeflendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi ile gerçekleşen ve 5 yıl süre ile geçerli olacak 3'lü protokol kapsamında ise, lisedeki eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek, planlı çalışmalarla eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırmak, bunun için sosyal ve bilimsel iş birliği ve koordinasyonu sağlamak amaçlandı. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:56 Edirne'den kısa kısa
13:55 Arsenal'de Emery dönemi sona erdi
13:55 Pakistan'da çekçekli patlama: 7 yaralı
13:54 Merzifon'da engelliye akülü araç hediye edildi
13:54 bekliyor"4. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı" 4 Aralık'ta açılacak
13:52 Mourinho soyunma odasına davet etti, o sınavı olduğu için gidemedi
12:36 "Suriye'den çekileceğiz" diyen ABD, YPG/PKK ile ortak operasyonlara tekrar başladı
12:27 Demir ve sopalarla tesis bastılar
11:50 CHP'li Yavuzyılmaz: Milli Piyango'da çekilişleri ABD'li bir firma yönetiyor
11:46 Kırsal mahallede ses yarışması düzenleyen çocuklar, Acun Ilıcalı'dan dönüş bekliyor
11:45 CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
22:26 Başakşehir-Roma maçında yabancı madde Pellegrini'ye isabet etti!
29.11.2019 13:56:22