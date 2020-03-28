Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki

Porto forması giyen golcü oyuncu Ze Luis, playstation oynarken televizyonun önünden geçen sevgilisi Alesenka Lesenka'ya sert tepki gösterdi.

28.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:23

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto forması giyen Yeşil Burun Adaları doğumlu golcü oyuncu Ze Luis, koronavirüs salgını nedeniyle evinde vakit geçiriyor. 29 yaşındaki oyuncu vaktinin çoğunu playstation oynayarak geçiriyor. Bu durumdan oldukça sıkılan sevgilisi Alesenka Lesenka ise ilginç bir yola başvurdu.

Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki
Ze Luis

Lesenka, Ze Luis oyun oynarken televizyonun önünden geçti. Bu duruma sinirlenen golcü oyuncu ise sevgilisinin kalçasına sert bir şekilde vurdu. Bu anlar sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki
Lesenka
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Ze Luis’ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki
Etiketler: Yeşil Burun Adaları, Portekiz, Porto, Spor

Haberin Videosu :

Porto forması giyen golcü oyuncu Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Kayserispor’un 51 yaşındaki hocasının test sonucu belli oldu Spor
Kayserispor'un 51 yaşındaki hocasının test sonucu belli oldu
Tosic, Çin’de yaşadıklarını anlattı: Dünyanın sonu gibiydi Spor
Tosic, Çin'de yaşadıklarını anlattı: Dünyanın sonu gibiydi
Beşiktaş’ta ilk ayrılık belli oldu! Yeni adresi Brezilya Spor
Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli oldu! Yeni adresi Brezilya
Koronavirüs hakemleri de vurdu! 1472 hakemin kazancı kesildi Spor
Koronavirüs hakemleri de vurdu! 1472 hakemin kazancı kesildi
Juventus ile Manchester United arasında dev takas Spor
Juventus ile Manchester United arasında dev takas
Mesut’un menajerinden F.Bahçelileri üzecek transfer açıklaması Spor
Mesut'un menajerinden F.Bahçelileri üzecek transfer açıklaması
TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusu! Spor
TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusu!
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi! TFF’ye başvurdular Spor
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi! TFF'ye başvurdular

Son Dakika Spor Haberleri

16:07: Ayhancan Güven, Formula 1 pilotlarıyla yarıştı - Spor 16:04: Başakşehir'den 'Evde kal Türkiye' paylaşımı - Spor 16:00: Kayserispor en fazla golü ikinci yarılarda buldu - Spor 15:59: Denizlisporlu futbolcular hünerlerini konsolda sergiledi! - Spor 15:59: Robert Prosinecki'nin Corona virüsü testi sonucu belli oldu - Spor 15:33: Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti - Haberler 14:54: Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi - Spor 14:48: Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı - Spor 14:17: Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki - Spor 13:44: Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor - Spor 13:28: Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı - Haberler 13:11: Koronavirüs nedeniyle 1472 hakemin kazancı kesildi - Spor