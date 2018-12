Zehir Olmasın Şifa Olsun!

Sağlıklı bir yaşam sürmek için bitkisel ürünlere rağbet her geçen gün artıyor. Burada önemli olan ise uzman önerisi ile kontrollü tüketim. Cilde sürülen bitki yağları, zayıflamak için içilen bitki çayları ve bitkisel ilaçların bilinçsizce kullanımı sağlığımız için risk oluşturduğunu dile getiren Beslenme ve Fitoterapi uzmanı Başak İnsel " Bilinçsiz tüketilen her şey gibi bitkisel yöntemlerle tedavi de sağlığımızda kalıcı hasarlar bırakabilir. Nasıl yanlış ilaç kullanımı sağlığımız için problemler oluşturuyorsa bitkiler içinde aynı şeyler geçerlidir. Bitkisel maddeleri vücudumuza alırken önemli olan ne zaman ne kadar ne içildiği ve dozudur. Amacımız bitkilerin zehir değil şifa olmasıdır. Örneğin; sivilce lekesi ve akne giderici olarak kullandığımız Sarı Kantaron'un içindeki etken maddeler güneş ışığına çıkıldığında yüzde yanıklara sebep oluyorken güneşten korunarak kullanıldığında cilt yanıkları ve her türlü cilt lekesine çözüm olmaktadır" dedi.

Halk arasında 'Geleneksel tedavi' olarak bilinen bitkisel karışımlarla tedaviye olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu tür karışımları ya da bitkiyi aldığımız kişinin alanında uzman olması büyük önem taşıyor. Tedavi ile ilgili herhangi bir bilgisi olmayan aktarlardan, denetimsiz medya kanallarından ve internet ortamından temin edilen ürünler ölümlere dahi sebep olabiliyor.

İnsel sözlerini söyle sürdürdü: "En çok tartışılan örneklerden biri Sinemaki yaprağı çayıdır. Form çaylarında sıkça karışımıza çıkan Sinemaki, özellikle kabızlık tedavisinde sıklıkla kullanılıyor. Ancak 3 haftadan fazla tüketilmesi durumunda bağırsakta kalıcı tembelliğe sebep olup kronik kabızlığı daha da fazla tetikleyebilir. Zencefil ise soğuk algınlığı, mide ve bağırsak rahatsızlıkları ile diyabet üzerine olumlu etkileri biliniyor. Ancak bu şifalı bitki, safra salgısını artırdığı için safra kesesiyle ilgili rahatsızlığı olanların uzman kontrolünde tüketmesi şarttır. Ek olarak her türlü tedavi de bitkiyi analizleri yapılmış güvenilir kaynaklardan, bir uzmana danışarak tüketmek hem zararı yok etmek hemde yararı maksimuma çıkarmak açısından çok önemli."

BİTKİ ÇAYLARI NASIL TEDAVİ OLUR

Havaların soğuması ile kış mevsimi kendini iyice hissettirmeye başladı. Özellikle bu mevsimde hastalıklardan korunmak için bitki çayları tüketimi artıyor.

Bu tür çayların düzenli kullanımının tedavi olabileceğini dile getiren Beslenme ve Fitoterapi Uzmanı Başak İnsel, "İnsanımızdaki büyük problemin hızlı çözüm vaad eden tedavi yöntemlerine yönelip sabırla düzenli bitki çayı tüketiminde başarılı olamamaları olduğunu ve hastalık başımıza gelmeden korunma yöntemi olarak bitki çaylarının öneminin farkında olmadığımızı" söyledi.