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Zehir satan torbacılar adliyeye sevk edildi

Zehir satan torbacılar adliyeye sevk edildi Beyoğlu'nda piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Beyoğlu'nda polis ekiplerinin yaptığı operasyonlar sonucunda ev, araç ve üstlerinde piyasa değeri 1.

31.03.2020 20:09 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:11
Zehir satan torbacılar adliyeye sevk edildi
Beyoğlu 'nda piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İSTANBUL - Beyoğlu'nda polis ekiplerinin yaptığı operasyonlar sonucunda ev, araç ve üstlerinde piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 340 adet satışa hazır toz esrar ile 13 kilogram toz esrar ve 4 kilogram metamfetamin ele geçirilen 3 torbacı adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, dün gelen bir ihbar üzerine Piyalepaşa Torpil Sokak üzerinde plakasız otomobille dolaşan bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etmişti. Yakalanarak gözaltına alınan şahsın üstünden ve aracından 40 adet satışa hazır toz esrar ele geçirilmişti. Devam eden çalışmalarda ise bağlantılı diğer bir torbacının üstünde satışa hazır 40 adet toz esrar bulunmuş, bu kapsamda Piyalepaşa Caddesi üzerinde bir eve operasyon düzenleyen polis 13 kilogram toz esrar ile 4 kilogram metamfetamin ele geçirmişti.
Operasyonun ardından Ogün İ, Mehmet Cüneyt A. ve Ramazan Y. gözaltına alınmıştı. Haliç Polis Merkezi Amirliğine götürülen şahıslar, emniyette ifadelerinin alınması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Zehir satan torbacılar adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa

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Zehir satan torbacılar adliyeye sevk edildi
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