Zehir Taciri 3 Kişi Yakalandı

Kayseri
'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda A.M(35),İ.K(38) ve U.K(29) isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında 3 parça halinde 42 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Yetkililer, şahıslar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,Kayseri
11 Kasım 2018 Pazar 09:22