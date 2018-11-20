Zehir Taciri 3 Kişi Yakalandı

Kayseri
'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptıkları delillendirilen S.D(23), A.H(30) ve F.Ö(19) yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında çeşitli miktarlarda parçalar halinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yetkililer gözaltına alınan 3 zanlı hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,Kayseri