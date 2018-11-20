20 Kasım 2018, 09:52

Zehir Taciri 3 Kişi Yakalandı

Zehir Taciri 3 Kişi Yakalandı

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 3 kişi yakalandı.

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptıkları delillendirilen S.D(23), A.H(30) ve F.Ö(19) yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında çeşitli miktarlarda parçalar halinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yetkililer gözaltına alınan 3 zanlı hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,Kayseri
20 Kasım 2018 Salı 09:52



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