Haberler » 3. Sayfa » Haber

Zehir taciri: "İçeride beş vakit namaza başladım"

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklanan sanığa 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl 5 ay hapis, 20 bin TL adli para cezası verildi.

17.09.2019 14:53Zehir taciri:
Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklanan sanığa 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl 5 ay hapis, 20 bin TL adli para cezası verildi. Sanık duruşmada, "Cezaevinde beş vakit namaza başladım, artık abdestli, namazlıyım" diyerek beraatını istedi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık H.Ç. ile avukatı hazır bulundu. 'Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklu yargılanan H.Ç., duruşmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben kullanıcıydım, cezaevinde namaza başladım. Artık abdestli, namazlıyım. Bu süre içerisinde beş vakit namaz kılıyorum. Dışarı çıkarsam eğer Kayseri'de durmayacağım, öğretimime Balıkesir'de devam edeceğim. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık H.Ç.'ye 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl 5 ay hapis, 20 bin TL adli para cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:40 Şanlıurfa'da cinayetten aranan vekil ağabeyi teslim oldu
15:38 1 milyarlık sahte fatura ile kamuyu 200 milyon TL zarara uğrattılar
15:34 Kağıtçının katil zanlısı mahkemeye sevk edildi
15:33 Nakliye firmasına ait yer altı tankında 13 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
15:30 Boşandığı eşinin kendisini rahatsız etmesine dayanamadı, şahsı bıçakladı
15:29 Iğdır Adliyesinde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
15:26 Tokat'ta 942 litre kaçak içki ele geçirildi