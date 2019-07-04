04.07.2019 16:11
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Zehir taciri kadın 2 silahla yakalandı

Zehir taciri kadın 2 silahla yakalandıBURSA - Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kadın evinde 2 silahla yakalandı.

Zehir taciri kadın 2 silahla yakalandı
BURSA - Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kadın evinde 2 silahla yakalandı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda B.Y. ve E.Ö. isimli 2 şahıs yakalandı. Yakalanan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda B.Y. isimli şahsın evinde 2 silah ele geçirildi. Evlerde yapılan aramalarda 1 kilo 125 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 5 bin 400 lira para bulundu.
Şahıslar ilk işlemleri için emniyete götürüldü. Şahıslardan E.Ö'ye adli işlem yapılırken, B.Y. ise uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. Zehir taciri kadın 2 silahla yakalandı
Kaynak: İHA
3. Sayfa

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