Zehir Taciri Kadına 10 Yıl Hapis

Kayseri
'de iki farklı olayda 400 TL karşılığında iki kişiye uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan 1 çocuk annesi 26 yaşındaki kadına mahkemece 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi.
6 Nisan 2018'de Talas Mevlana
Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak'ta saat: 23.55 sıralarında meydana gelen olayda, Emniyet ekipleri fiziki ve teknik takibe aldıkları N.G.'nin, M.K. ve M.K. isimli şahıslarla buluştuğunu tespit etti. İki şahsı yakalayan polis ekipleri, M.K.'den 4 gram, diğer M.K. isimli şahıstan da 0.30 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheliler uyuşturucu maddeyi N.G. isimli kadından aldıklarını ifade ettiler. Polis
ekiplerince yakalanan ve üzerinde gizlenmiş alüminyum folyoya sarılı şekilde 0.35 gram bonzai ile yakalanan N.G., hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan işlem başlatıldı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık N.G.(26) ile avukatı hazır bulundu. - KAYSERİ
Kayseri
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:29