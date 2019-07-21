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Zehir tacirleri adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1'i kadın 4 şahıs adliyeye sevk edildi.

21.07.2019 12:59 Zehir tacirleri adliyeye sevk edildi
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1'i kadın 4 şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde satış için getirilen uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeye çalışan 4 şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 252,73 gram metamfetamin ve 215,94 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan yasal işlem yapıldı. Yapılan işlemlerin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

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