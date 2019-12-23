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Zehir tacirleri 'Maya'yı geçemedi

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 şeffaf poşet halinde toplam ağırlığı bir kilo olan metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

23.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:25 Zehir tacirleri 'Maya'yı geçemedi
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 şeffaf poşet halinde toplam ağırlığı bir kilo olan metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu maddenin dedektör köpek Maya tarafından fark edildiği belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerimiz tarafından durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta, uyuşturucu arama köpeği Maya ile yapılan aramada aracın ön göğüs kısmına tepki vermesi sonucu aracın ön kısmında yapılan aramada 2 şeffaf poşet halinde toplam ağırlığı bir kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir. Araçta bulunan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecektir" dendi. - BATMAN

Emniyet Müdürlüğü, Batman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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