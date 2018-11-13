Zehir tacirleri nefes kesen kovalamacayla yakalandı

13 Kasım 2018 Salı 16:20



13 Kasım 2018 Salı 16:20

Zehir tacirleri nefes kesen kovalamacayla yakalandıBURSA - Bursa'da otomobilleriyle kaçan zehir tacirleri polis tarafından nefes kesen kovalacama sonrası yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16 plakalı bir araca satışa hazır vaziyette paketlenmiş uyuşturucu madde yüklendiği bilgisini aldı. Harekete geçen narkotik ekipleri şüphelilerin bulunduğu aracı takibe aldı. Polis ekiplerini fark eden H.I. ve M.S. araçlarıyla kaçmaya başladı. Polis ekipleri kovalamaca sonrası iki şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 70 gram paketlenmiş metamfetamin, 90 adet kilitli şeffaf poşet ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 2 bin 500 lira ele geçirildi. Şüpheliler H.I. ve M.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.