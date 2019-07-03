03.07.2019 20:52
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Zehir tacirleri tutuklandı

Zehir tacirleri tutuklandı

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yakalanan ve adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yakalanan ve adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu 3 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada ise 4,32 gram skunk (esrar), 1 hassas terazi ve 2 öğütücü aparat ele geçirildi.

Yakalanan 1 şüpheli şahsa 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan yasal işlem yapıldı. Diğer 2 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri akabinde 2 şüpheli, Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilerek tutuklandı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:13   Tunceli'den acı haber... Nehir de aranan genç adamın 18 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
21:07   Balayı çiftinin otomobili uçuruma yuvarlandı
20:59   1 milyon TL'lik vurgun yapan bahis çetesinin 10 üyesi tutuklandı
20:56   Yol verme tartışmasında silahla yaralanan sürücü, hayatını kaybetti
20:55   Kendini bıçaklayıp 112 Acil ekiplerini aradı
20:53   Mersin'de sahte alkolden ölenleri sayısı 7'ye yükseldi
20:52   Zehir tacirleri tutuklandı