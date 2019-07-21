Haberler» 3. Sayfa» Haber

Zehir tacirlerinden 3'ü tutuklandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonundan adliyeye sevk edilen 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı.

21.07.2019 19:26 Zehir tacirlerinden 3
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonundan adliyeye sevk edilen 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde satış için getirilen uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeye çalışan 4 şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 252,73 gram metamfetamin ve 215,94 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan yasal işlem yapıldı. Yapılan işlemlerin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri kadın 3'ü tutuklanırken diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:56   Burdur'da firma sahibi iş yerinde ölü olarak bulundu
19:54   Motosiklet hırsızlarından 1'i tutuklandı
19:54   Bartın'da boğularak hayatlarını kaybeden kuzenler toprağa verildi
19:53   Samandağ Denizi'nde 1 günde 8 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
19:42   Uzunköprü'de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
19:38   Manisa'da ikiz kardeşler sulama göletinde boğuldu
19:26   Zehir tacirlerinden 3'ü tutuklandı