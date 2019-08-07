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Zehir tacirlerine bir haftada 3 operasyon

Bursa Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri bir haftada 3 operasyon yaparak, zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

07.08.2019 15:12 Zehir tacirlerine bir haftada 3 operasyon
Bursa Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri bir haftada 3 operasyon yaparak, zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Son bir hafta içinde yapılan 3 operasyonda Yenişehir'de çok sayıda Hint keneviri ve sahte alkol ele geçirildi.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde M.K. ve A.K.'ye ait yerde yapılan operasyonda 8-10 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca operasyonda çeşitli suçlardan aranan M.K. isimli şahsın yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

Konuyla alakalı soruşturma devam ediyor. - BURSA

Emniyet Müdürlüğü, Yenişehir, Narkotik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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