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Zehir tacirlerine operasyon: 9 tutuklama

Malatya'da narkotik ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

13.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:23
Zehir tacirlerine operasyon: 9 tutuklama
Malatya 'da narkotik ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma suçuyla emniyetteki ifadeleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen 9 zanlı tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Narkotik, Malatya, 3. Sayfa

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