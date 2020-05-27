Zehir tacirlerinin uyuşturucuyu taşımak için kullandığı yöntem polisleri bile şaşkına çevirdi

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda tır dorsesinde taşınan otomobil içerisinde 408 gram eroin, 230 gram metamfetamin ele geçirildi.

Zehir tacirlerinin uyuşturucuyu taşımak için kullandığı yöntem polisleri bile şaşkına çevirdi
27.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:26
Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda tır dorsesinde taşınan otomobil içerisinde 408 gram eroin, 230 gram metamfetamin ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda ayrıca 16 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilenlerden ise 8'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, ticari taşımacılığı uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığını tespit eden ekipler kent girişinde bir tırı durdurdu. Tırın dorsesinde taşıdığı otomobilde eğitimli köpeklerle yapılan aramada 408 gram eroin maddesi, 230 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon sonunda tırda bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Narkotik ekipleri koordinesinde gerçekleştirilen diğer operasyonlarda ise 234 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 4 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 16 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan 8'i sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, 3. Sayfa, Haber

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