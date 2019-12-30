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Zehirlendiği iddia edilen köpeğin sahibi ifadesinin ardından salıverildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde zehirlendiği öne sürülen köpeğin sahibi ve akrabası ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

30.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:32 Zehirlendiği iddia edilen köpeğin sahibi ifadesinin ardından salıverildi
'ın ilçesinde zehirlendiği öne sürülen köpeğin sahibi ve akrabası ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sonrası Hassa İlçe Komutanlığına götürülen köpeğin sahibi A.B. ile akrabası A.B'nin işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, ifadelerinin ardından salıverildi.
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Hassa ilçesinde yaklaşık iki hafta önce zehirlendiği iddia edilen köpeğin sosyal medyada görüntülerinin yayımlanmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Jandarma, Hatay, Hassa, Güncel

Kaynak: AA

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