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Zehirlendiği öne sürülen köpeğin görüntüleri, tepki çekti (2)

BAŞKAN SAVAŞ: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZHatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hassa ilçesinde zehirlendiği iddia edilen çoban köpeğinin, düştüğü çukurda can çekiştiği görüntülerine yönelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

29.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:50 Zehirlendiği öne sürülen köpeğin görüntüleri, tepki çekti (2)

BAŞKAN SAVAŞ: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ilçesinde zehirlendiği iddia edilen çoban köpeğinin, düştüğü çukurda can çekiştiği görüntülerine yönelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Savaş, "Dün gece haberini aldığımız, sosyal medyada paylaşılan, Hatay'ın Hassa ilçesinde bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü olayla ilgili Jandarma ekiplerimiz inceleme yapıyor. Failinin bulunması ve gerekli cezayı alması için kurum olarak süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi. 



Lütfü Savaş, Hassa, Güncel

Kaynak: DHA

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