Zehirlendiği öne sürülen köpeğin görüntüleri, tepki çekti (4)

KAYMAKAMLIK: ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Hassa Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine acil olarak soruşturma başlatıldığı belirtilerek, görüntüde yer alan kişinin bir saat içerisinde tespit edildiği ve ikamet ettiği mahalleye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ulaştığı bildirildi.

Adli makamların talimatıyla görüntülerde yer alan, aynı zamanda köpeğin sahibi olan çoban ve görüntüyü kayda alan akrabasının ifadeleri alınarak, adli soruşturma işlemine vakit kaybedilmeden başlanıldığı aktarılan açıklamada, "Söz konusu görüntüde yer alan yaşanan üzücü olaya ilişkin Hassa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli süreç devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.