Zehirlenen 2 yavru köpek telef oldu

Zehirlenen 2 yavru köpek telef olduİZMİR'in Bornova ilçesi Pınarbaşı semtinde, 9 yavru sokak köpeğinden 4'ü zehirlendi. Köpeklerden 2'si telef olurken, 2'si de petshop sahibi Damla Kocabaş 'ın (24) zamanında müdahalesiyle veterinere götürüldü. Kocabaş, 2 yavruyu gerekli bakımları için Bornova Belediyesi'ne teslim etti. Mahalleli ise köpekleri zehirleyenlerin bir an önce bulunup, cezalandırılmasını istedi.Bornova ilçesinin Pınarbaşı semtindeki Gürpınar Mahallesi'nde petshop işleten Damla Kocabaş, 5 Mart akşamı, yakındaki parkta mahallelinin baktığı 9 yavru sokak köpeğinden 4'ünün zehirlendiğini fark etti. Kocabaş, ilk müdahaleyi yapıp, ayran içirerek, kusmalarını sağladığı yavrulardan 2'sini kurtardı. Diğer 2 yavru ise telef oldu. Kurtarılan 2 yavru, tedavi için veterinere götürüldü. Veterinerdeki tedavilerinin ardından Kocabaş'ın bir süre işletmesini yaptığı petshop'ta tuttuğu 2 yavru köpek, gerekli bakımları için Bornova Belediyesi yetkililerine teslim edildi.Yavru 9 köpekten daha önce kaza geçiren 1'ini tedavi ettirip, sahiplenen Damla Kocabaş, "Çocuklar bana gelip, durumu bildirdiğinde köpeklerin ağzından köpükler vardı. Zehirlenmeden şüphelendim. Birinde durgunluk vardı ve ağız kısmını kapatmıştı. Zar zor ağzını açıp, ayran içirdim. Daha sonra tuzlu su verdim ve kusmaya başladı. Kusunca iyi olduğunun farkına vardım. Kardeşi daha iyiydi. Yavrulardan biri için de çok uğraştım ama o ellerimde son nefesini verdi. Bir diğeri için ise zaten yapacak bir şey kalmamıştı. Kurtardığımız iki yavrunun veterinerde ateşleri ölçüldü, serum takıldı ve iğneleri vuruldu. Öğle saatlerinde birinin köpeklere kemik bıraktığını görenler olmuş" dedi.'SORUMLUSU KİMSE BULUNSUN'Gürpınar Mahallesi sakinlerinden Bedriye Erarslan, "Çok üzüldüm, onlar bizim canlarımız. Onların da yaşam hakkı var. Bu da bizim yardımlarımızla olacak bir şey. Ben elimden geldiğince her akşam soframda artanları bir poşete dolduruyorum ve sokaktaki can dostları besliyorum. Birkaç gündür Pınarbaşı'nda sokak köpeklerini istemediğini söyleyenler, 'Toplansın, barınağa gönderilsin' diyenler oluyor. Barınaktaki köpekler, aç kalıp, ölüyor. Bugüne kadar benim çevremde kimseye köpek saldırmadı. Neden? Çünkü bakıyoruz, onlarla ilgileniyoruz. Karnı tok olan hayvan saldırmaz. Günah değil mi, bu canların bize ne zararı var? Burada zehirlenen köpeklerin sorumlusu kimse bulunsun, kanunların önünde hesap versin" diye konuştu.Mine Demirbaş ise "Ben o gün yavrulardan birini gördüm. Maalesef ölmüştü. Araba çarptığını düşünmüştüm. Ancak daha sonra öğrendim ki zehirlenmişler. Zaten buradaki herkes o yavrulara elinden geldiğince bakıyordu. Ama istemeyenler de vardı. Oysaki kimseye bir zararları yoktu. Zehirleyen kişi kimse bulunsun, gereken ceza neyse verilsin. Üzgünüz" dedi.'DUYUNCA AĞLADIM'Mahalledeki çocuklardan Ela Yılmaz (8) da sokak köpeklerini çok sevdiğini belirterek, "Köpekler parkta yatıyordu. Hiç yanlarından ayrılmadım. Annesi bazen yemek aramaya gittiğinde onlara kulübelerinde masal okuyorduk. Çok tatlı köpeklerdi. Kim yaptıysa cezasını çeksin. Onları çok özlüyorum" diye konuştu.Rümeysa Demirci (9) de "Köpeklerin zehirlendiğini okulda öğrendim. Duyunca ağladım. Köpekleri zehirleyen kişi bulunsun ve cezasını çeksin" dedi.

Kaynak: DHA