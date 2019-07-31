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Zehirlenen kızıl tilkiye tedavi

KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yediği yiyecekten zehirlenen ve telef olmak üzereyken, çevredekiler tarafından fark edilip, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne götürülen kızıl tilki, tedaviye alındı.

31.07.2019 19:12 Zehirlenen kızıl tilkiye tedavi
KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yediği yiyecekten zehirlenen ve telef olmak üzereyken, çevredekiler tarafından fark edilip, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne götürülen kızıl tilki, tedaviye alındı.
Demirköy'ün İğneada beldesindeki ormanlık alanda gezenler, yerde hareketsiz yatan kızıl tilkiyi fark etti. Araçla Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü'ne götürülen ve veterinerler tarafından yapılan kontrolde yediği yiyecekten zehirlendiği belirlenen kızıl tilki, tedaviye alındı. Tedavisinin ardından kızıl tilki, doğaya bırakıldı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırklareli, Demirköy, İğneada, Güncel

Kaynak: DHA

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