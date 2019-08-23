Haberler» Politika» Haber

Zehirlenen Rus muhalif Navalny tahliye edildi

Rusya'da geçtiğimiz ay zehirlenen muhalif Aleksey Navalny, 30 günlük hapis cezasının ardından tahliye edildi.

23.08.2019 13:28 Zehirlenen Rus muhalif Navalny tahliye edildi
Rusya'da geçtiğimiz ay zehirlenen muhalif Aleksey Navalny, 30 günlük hapis cezasının ardından tahliye edildi.

Rusya'da muhalefet lideri Aleksey Navalny, 25 Temmuz'da yapılan mahkemede gösteri düzenleme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Navalny'ın Sözcüsü Kira Yarmış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Navalny'ın cezasını tamamlayıp tahliye edildiğini duyurdu.

Hapishanede şiddetli alerjik reaksiyon geçirmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan Navalny, zehirlenme ihtimalinin incelenmesi için Rusya Soruşturma Komitesine başvuruda bulunmuştu. - MOSKOVA

Rusya, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
14:10   Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
14:10   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü
14:07   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü
14:04   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının...
14:02   Erdoğan-Putin görüşmesinde Suriye ve Libya'daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.
14:00   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.
13:38   ABD'nin füze denemesinden sonra Putin'den orduya 'hazır ol' talimatı