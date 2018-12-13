Zehirlenen Yaralı O Anları Anlattı

13 Aralık 2018 Perşembe 16:52



13 Aralık 2018 Perşembe 16:52

İzmir'in Menderes ilçesinde bir fabrikada kimyasal maddeden meydana gelen sızıntı nedeniyle hastaneye kaldırılan 1 işçi yaşamını yitirirken, diğer 3 kişinin ise tedavilerine devam edildiği belirtildi. Faciadan kurtulan aşçı, hastane odasında yaşadıklarını anlattı.İzmir Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında, sızıntı meydana gelmesi nedeniyle 4 işçi gazdan zehirlendi. Olay yerine ambulanslar sevk edilirken, işçiler hemen tedavi altına alındı. İşçilerden 1'i Torbalı'daki özel bir hastaneye, diğer 3 kişi ise Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine giden bazı sağlık çalışanlarının gazdan etkilendiği ve 2 sağlık çalışanının da tedavi altına alındığı belirtildi. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde tedavi gören aşçı Azer Oruçoğlu, firmaya yemek götürdüğü sırada olayın yaşandığını ve kendisini firmada çalışan bir kadının kurtardığını belirtti.Olayı anlattıHastane odasında yaşadıklarını anlatan Azer Oruçoğlu, "İçeride ne çalışması olduğunu bilmiyorum. Ben oraya yemek bırakmaya gitmiştim. İmalathanenin kapısı açıktı. Orada yoğun bir patlama gibi bir şey oldu. Gaz geldi. Sonra içeride insan vardır, kurtaralım diye içeriye girdim. İçeride birinin çırpındığını gördüm. O raf gibi bir yerde yukarı kattaydı. Biz 2 kişiydik. Yangın merdiveni gibi bir yere o çırpınan şahsı kurtarmak için yanımdaki arkadaşla çıkmak isterken önce arkadaş aşağıya düştü, sonra da ben. Sonra bilincimi kaybettim. Bizi bir kadın kurtarmış. Sürükleyerek dışarı çıkarmış. Allah ondan bin kere razı olsun" dedi.2 saat hasta kabulü yapılmadıÖte yandan AFAD ekipleri de fabrikada incelemede bulunurken, ekipler sızıntının yayılmaması için çevrede önlem aldı. Sağlık çalışanlarının gazdan etkilenmesi nedeniyle acil servis bölümü 2 saat süreyle hasta kabulü yapmadı. Bazı vatandaşlar ise gazdan etkilenmemek için maske taktı. Sızıntı nedeniyle her ihtimale karşı hastanede dezenfekte çalışması yapıldı. - İZMİR