23 Kasım 2018, 19:35
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Zehirleniyorduk ?? Markalardan Gelen Paketleri Açıyorum | Kasım 2018

Bu videoda son zamanlarda markalardan gelen paketleri açtım. Paketleri biraz beklettiğim için Deniz'le hafif bayatlamış makaron da tattık. Deniz de Ben de iyiyiz.

Bu videoda son zamanlarda markalardan gelen paketleri açtım. Paketleri biraz beklettiğim için Deniz'le hafif bayatlamış makaron da tattık. Deniz de Ben de iyiyiz. ?? Umarım merak ettiğiniz bir ürün hakkında bilgi edinebilirsiniz. İyi seyirler ?? Diğer markalardan gelenler videolarım için ??http://bit.ly/MarkalardanGelenler

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23 Kasım 2018 Cuma 19:35