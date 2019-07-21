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Zehirlenme şüphesiyle hastaneye getirilip, cinsel saldırı bulgusu rastlanan kadının ölümüne...

UŞAK'ta zihinsel engelli Beyhan A. (27), toksik zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede, cinsel saldırı belirtilerinin bulunması üzerine yapılan ameliyat sonrası yaşamını yitirdi.

21.07.2019 15:24 Zehirlenme şüphesiyle hastaneye getirilip, cinsel saldırı bulgusu rastlanan kadının ölümüne...
UŞAK'ta zihinsel engelli Beyhan A. (27), toksik zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede, cinsel saldırı belirtilerinin bulunması üzerine yapılan ameliyat sonrası yaşamını yitirdi. Özel bir rehabilitasyon merkezinde kaldığı belirtilen genç kadının ölümüyle ilgili hem adli, hem de idari soruşturma başlatıldı.
? Uşak'ta özel bir rehabilitasyon merkezinde yatılı olarak kalan zihinsel engelli Beyhan A., dün toksik zehirlenme şüphesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan doktor muayenesinde, Beyhan A.'nın makatında cinsel saldırı belirtilerinin bulunması üzerine ameliyata alındı. Ameliyat ardından yoğun bakım ünitesine alınan Beyhan A., bugün saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi.
Savcılık tarafından yapılan ilk otopside vücudunda cinsel saldırı bulgularına rastlanan aslen Çanakkaleli olan Beyhan B.'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili adli soruşturma sürerken, Uşak Valiliği de konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.


Kaynak: DHA
Uşak, Güncel

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