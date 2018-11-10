Zehirlenmeye Çalışılan Avukata Hırsızlık Şoku

İstanbul
'da çorbasına zehir katılarak öldürülmek istenen avukatın bürosu soyuldu. Avukatın yoğun bakımda yatmasını fırsat bilerek büroya giren hırsızlar kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Barosu
avukatlarından Hüseyin Ablay çorbasına zehir katılarak öldürülmek istendi. Hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan avukat bir de hırsızlık şoku yaşadı. Avukatın yoğun bakımda yatmasını fırsat bilen kimliği belirsiz 2 kişi Bakırköy
'deki büroya girdi. Maskeli hırsızlar bürodaki kasayı açarak yaklaşık 20 bin TL nakit para çaldı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL
İstanbul
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:45