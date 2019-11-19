Zehr-i Azap Filmi

Yönetmenliğini ve senaristliğini Volkan Adıyaman
'ın üstlendiği korku temalı film
in başrollerini Melike Gökçe
, Taner Şahin, Güney Kılınç, Meryem
Dülger ve Serhat Şahin paylaşıyor.Yönetmen:
Volkan AdıyamanSenaryo:
Volkan AdıyamanOyuncular:
Melike Gökçe, Taner Şahin, Güney Kılınç, Meryem Dülger, Serhat ŞahinFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Zehr-i AzapYapımcı Firma:
Hanedan YapımYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
17.04.2020 Zehr-i Azap Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.