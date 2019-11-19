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Zehr-i Azap Filmi

Zehr-i Azap filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Zehr-i Azap filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

19.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:58Zehr-i Azap Filmi
Yönetmenliğini ve senaristliğini Volkan 'ın üstlendiği korku temalı film in başrollerini Melike , Taner Şahin, Güney Kılınç, Dülger ve Serhat Şahin paylaşıyor.


Yönetmen:Volkan Adıyaman
Senaryo:Volkan Adıyaman
Oyuncular:Melike Gökçe, Taner Şahin, Güney Kılınç, Meryem Dülger, Serhat Şahin
Filmin Türü:Korku
Orijinal Adı:Zehr-i Azap
Yapımcı Firma:Hanedan Yapım
Yapım Yılı:2020
Yapım Ülkesi:Türkiye
Orijinal Dili:Türkçe
Dağıtıcı Firma:TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi:17.04.2020

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Taner Şahin, Adıyaman, Meryem, Gökçe, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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