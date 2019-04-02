Zehra Aslan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MANİSA GÖRDES belediye başkan adayı olan Zehra Aslan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MANİSA GÖRDES ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Zehra Aslan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MANİSA GÖRDES adayı Zehra Aslan kimdir? BTP MANİSA GÖRDES adayı Zehra Aslan yüzde kaç oy aldı?

Zehra Aslan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MANİSA GÖRDES belediye başkan adayı olarak gösterilen Zehra Aslan GÖRDES ilçesinde % 0,52 oranında oy almıştır. GÖRDES ilçesinde % 0,52 oranında oy olan Zehra Aslan adlı BTP adayı toplamda 102 adet oy sayısına ulaştı.

MANİSA GÖRDES ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.