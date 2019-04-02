Zehra Aytak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SİVAS AKINCILAR belediye başkan adayı olan Zehra Aytak isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİVAS AKINCILAR ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Zehra Aytak isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SİVAS AKINCILAR adayı Zehra Aytak kimdir? BTP SİVAS AKINCILAR adayı Zehra Aytak yüzde kaç oy aldı?

Zehra Aytak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SİVAS AKINCILAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Zehra Aytak AKINCILAR ilçesinde % 0,89 oranında oy almıştır. AKINCILAR ilçesinde % 0,89 oranında oy olan Zehra Aytak adlı BTP adayı toplamda 15 adet oy sayısına ulaştı.

SİVAS AKINCILAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.