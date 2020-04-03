Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Zehra, bilgisayar için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı

TOKAT'ta ilkokul öğrencisi Zehra Alan (9), kumbarasında bilgisayar almak için biriktirdiği 131 lira 60 kuruşu 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı.

03.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:48
Zehra, bilgisayar için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı

TOKAT'ta ilkokul öğrencisi Zehra Alan (9), kumbarasında bilgisayar almak için biriktirdiği 131 lira 60 kuruşu 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı.

Kent merkezinde yaşayan Zübeyde- Mustafa Alan çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Zehra Alan, bilgisayar almak için 3 aydır kumbarasında biriktirdiği parayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışlamak istedi. '155'i arayarak, polislerden yardım isteyen Zehra, kumbarasını eve gelen ekiplere teslim etti. Polisler de parayı alıp, kampanya hesabına yatırmak için bankaya gitti. Bankada açılan Zehra'nın kumbarasından, 3 ayda biriktirdiği 131 lira 60 kuruş çıktı. Zehra'nın adına polis ekipleri, parayı kampanya hesabına yatırıp, dekontu da kendisine teslim ederek, duyarlılığı için teşekkür etti. Bilgisayar almak için 3 aydır para biriktirdiğini söyleyen Zehra Alan, "Babamla birlikte haberleri izliyordum. Cumhurbaşkanı'mız aylığını bağışladığını söyledi. Benim de aklıma kumbaramda biriken paraları bağışlamak geldi. Ben bilgisayar almayı düşünüyordum, vazgeçtim. İhtiyacı olan kişilere vermek istedim" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Mustafa Alan, Bilgisayar, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Zehra, bilgisayar için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Korona yüzünden sevgilisi yanına gelemeyince canına kıydı Haberler
Korona yüzünden sevgilisi yanına gelemeyince canına kıydı
İstanbul’da hareketli dakikalar! Korona şüphelisi işçi hastaneden kaçtı Haberler
İstanbul'da hareketli dakikalar! Korona şüphelisi işçi hastaneden kaçtı
Bolu Belediyesi, koronavirüs nedeniyle suya yüzde 50 indirim yaptı Haberler
Bolu Belediyesi, koronavirüs nedeniyle suya yüzde 50 indirim yaptı
Prof. Dr. Melih Us koronavirüse karşı uyardı: 10 kat fazla öldürüyor Haberler
Prof. Dr. Melih Us koronavirüse karşı uyardı: 10 kat fazla öldürüyor
Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD’de ölü sayısı 6 bini aştı Haberler
Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de ölü sayısı 6 bini aştı
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Haberler
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz’den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir Haberler
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir

Son Dakika Güncel Haberleri

17:37: Anne-babasından ayrı kalan çocukların oyuncak talebini, belediye başkanı karşıladı - Haber 17:37: Bursa Büyükşehir'in sosyal yardım ağı genişliyor - Haber 17:37: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haber 17:37: Gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı (2) - Haber 17:36: LGS kapsamındaki merkezi sınav, 8'inci sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımlarından yapılacak. - Haber 17:09: Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi - Haber 17:04: Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor - Haber 17:00: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi - Haber 16:50: Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:28: Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber