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Zehra Çilingiroğlu aileye girdi

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün sevgilisi Alattin Kadayıfçıoğlu'nun annesi Ceyda Kadayıfçıoğlu için düzenlenen sürpriz yaşgünü partisine katıldı.

23.10.2019 14:38Zehra Çilingiroğlu aileye girdi

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun evliliğinden olan Zehra Çilingiroğlu, evlilik yolunda… 21 yaşındaki Çilingiroğlu, bir süredir beraberlik yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun annesi Ceyda Hanım'ın doğumgünü partisine katıldı.

Aslı Pehlivanlar'ın Etiler Chin Chin adlı mekânında organize ettiği partide Ceyda Hanım'ın oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu sürpriz yaparak kız arkadaşını getirdi. Doğum günü sebebiyle ilk kez müstakbel kayınvalidesiyle tanışan Çilingiroğlu, partiye eli boş gelmedi. Ünlü isim, Kadayıfçıoğlu'na taşlı küpe hediye etti.


Zehra Çilingiroğlu, Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar, Magazin

Kaynak: Bültenler

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