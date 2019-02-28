TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu kimdir?

ZEHRA GÜNER KARAOĞLU KİMDİR?

Başkan adayı Karaoğlu,1963 yılında Zonguldak'ta dünyaya geldi. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1985-1987 yılları arasında yüksek lisansını tamamlayan Güner, 1987-1999 yılları arası Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi Metalurji Mühendisliği Malzeme Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ DERNEĞİ KURUCULARINDAN

1992 yılında kurulan Araştırma Görevlileri Derneği kurucu üyeleri arasında bulunan Zehra Güner, Kamu Emekçileri Sendikalarının kuruluş sürecinde yer aldı. Eğit-Sen sonrasında Eğitim-Sen İstanbul 6 No'lu Üniversiteler Şubesi örgütlenme çalışmalarında ve Şube Yönetim Kurullarında iki dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı. 41 ve 42. Dönem TMMOB Yönetim Kurulu üyeliği ile TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Merkez Yönetim Kurulu üyeliğini yerine getirdi ve oda komisyonlarında çalıştı.

ÖRGÜTLENME UZMANI OLARAK ÇALIŞTI

Zehra Güner Karaoğlu, 1999-2008 yılları arasında DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası'nda Örgütlenme Uzmanlığı yaptı. SİP ve sonrasında TKP'de değişik görevlerde bulundu. 2015 yılından bu yana iş güvenliği uzmanı olarak çalışıyor. TKP İstanbul il çalışmalarında ve işçi çalışmalarında görevini sürdürüyor.