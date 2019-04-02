Zehra Güner Karaoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde TKP İSTANBUL büyükşehir belediye başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu oldu. TKP adayı Zehra Güner Karaoğlu, İSTANBUL büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? İSTANBUL büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan TKP İSTANBUL büyükşehir belediye başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu ile ilgili seçim sonuçları ve İSTANBUL büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. TKP İSTANBUL büyükşehir belediye başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte İSTANBUL büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. İSTANBUL aday yarışı ve İSTANBUL seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

İSTANBUL Seçim Bilgileri

İSTANBUL büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 31.186 olduğu belirlendi.

İSTANBUL büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 31.186 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

İSTANBUL büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 83,88 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

İSTANBUL büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 10.570.939 olduğu belirlendi.

İSTANBUL büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 8.866.563 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

TKP İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde TKP İSTANBUL büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Zehra Güner Karaoğlu, İSTANBUL yarışında % 0,12 oranında aldığı oy ile 8'nci oldu. Zehra Güner Karaoğlu toplamda 10.495 adet oy sayısına ulaştı.

Zehra Güner Karaoğlu Kimdir?

1963 yılında Zonguldak'ta doğdu. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1985-1987 yılları arasında yüksek lisansını tamamladı.

1987-1999 yılları arası Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi Metalurji Mühendisliği Malzeme Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. Bu süre içinde, 1992 yılında kurulan Araştırma Görevlileri Derneği kurucu üyeleri arasında bulundu. Kamu emekçileri sendikalarının kuruluş sürecinde yer aldı. Eğit-Sen sonrasında Eğitim-Sen İstanbul 6 No'lu Üniversiteler Şubesi örgütlenme çalışmalarında ve Şube Yönetim Kurullarında iki dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı. 41 ve 42. Dönem TMMOB Yönetim Kurulu üyeliği ile TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Merkez Yönetim Kurulu üyeliğini yerine getirdi ve oda komisyonlarında çalıştı.

1999-2008 yılları arasında DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası'nda Örgütlenme Uzmanlığı yaptı. SİP ve sonrasında TKP'de değişik görevlerde bulundu. 2015 yılından bu yana iş güvenliği uzmanı olarak çalışıyor. TKP İstanbul il çalışmalarında ve işçi çalışmalarında görev yapıyor.

Zehra Güner, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde TKP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

TKP İSTANBUL büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.