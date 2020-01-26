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Zehra Güneş: "Hedefimiz olimpiyatlarda iyi işler yapmak"

Milli Takım'ın VakıfBanklı voleybolcusu Zehra Güneş, olimpiyatlara gitmeye hak kazanmalarıyla ilgili, "20 yaşında oraya gidebilen çok az sporcu vardır.

26.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 26.01.2020 13:40Zehra Güneş:
Milli Takım'ın VakıfBanklı voleybolcusu Zehra Güneş, olimpiyatlara gitmeye hak kazanmalarıyla ilgili, "20 yaşında oraya gidebilen çok az sporcu vardır. Giovanni de söyledi bu durumu. Bunu başarabildiğimiz için çok mutluyum. Daha genç yaşımızda bunu başarabildiysek bir sonraki olimpiyatlara da gidebiliriz. Hedefimiz orada iyi işler yapmak" diye konuştu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen genç sporcu Zehra Güneş, İhlas Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Olimpiyatlara katılmaya hak kazandıkları andan itibaren şokta olduğunu ifade eden Güneş, "Gerçekten neler olduğunu idrak edemedim. Yanımdakine dönüp 'Olimpiyatlara mı gidiyoruz?' dedim. Bazılarımız ağlıyor, bazılarımız gülüyordu. Ben hayatımda böyle bir duyguyu hiçbir maçta, kupada hissetmedim. Bir sporcunun kariyerinde en özel anlardan biri bence. Oraya gidince daha iyi anlayacağız bunları. Almanya'yı 3-0 yenmek büyük bir başarıydı. Türk halkını çok iyi bir şekilde temsil ettik. Olimpiyatlarda da etmeyi istiyoruz. Milli formayı 18 yaşımda giydim. Olimpiyatlara gidebildiğimizden dolayı kendimle duyduğum gururu anlatamam. 20 yaşında oraya gidebilen çok az sporcu vardır. Giovanni de söyledi bu durumu. Bunu başarabildiğimiz için çok mutluyum. Daha genç yaşımızda bunu başarabildiysek bir sonraki olimpiyatlara da gidebiliriz. Hedefimiz orada iyi işler yapmak" dedi.
"EDA VE NAZ ABLA BİZLERİ MOTİVE ETTİ"
Daha önce olimpiyatlarda yer alan Eda Erdem Dündar ve Naz Aydemir Akyol'un kendilerine olan desteğini anlatan 20 yaşındaki voleybolcu, "Naz abla ve Eda abla bunlar önceden olimpiyat görmüş insanlar olduğu için hazırlanma sürecinde bizi çok motive ettiler. Onlar 'Olimpiyatları, oraya gittiğinizde anlayacaksınız' dediler. Anılarını anlattıklarında, onların tüyleri diken diken oluyordu. Onlar anlatınca bizde istek ve hırs daha fazla oluştu. Başardık sonunda mutluyum" ifadelerini kullandı.
(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı, Zehra Güneş, Güncel

Kaynak: İHA

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