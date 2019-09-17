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Zehra Kaygısız, TAemwondo Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi Temsil Edecek

Kayserili Taekwondo sporcusu Zehra Kaygısız İspanya'da yapılacak olan Taekwondo Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

17.09.2019 11:05Zehra Kaygısız, TAemwondo Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi Temsil Edecek
Kayserili Taekwondo sporcusu Zehra Kaygısız İspanya'da yapılacak olan Taekwondo Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

19 - 20 Ağustos 2019 tarihinde Ankara'da yapılan Taekwondo Yıldızlar Milli Takım Seçme müsabakalarında oldukça başarılı performans sergileyen Zehra Kaygısız 1 - 3 Ekim 2019 tarihleri arasında İspanya'da yapılacak olan Taekwondo

Avrupa Şampiyonasında Ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Taekwondo Avrupa Şampiyonasında Ülkemizi temsil edecek olan Kayserili sporcumuz Zehra Kaygısız'a başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaygısız, Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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