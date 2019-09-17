Zehra Kaygısız, TAemwondo Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi Temsil Edecek

Kayserili Taekwondo sporcusu Zehra Kaygısız
İspanya'da yapılacak olan Taekwondo Avrupa
Şampiyonasında Türkiye
'yi temsil edecek.
19 - 20 Ağustos 2019 tarihinde Ankara'da yapılan Taekwondo Yıldızlar Milli Takım Seçme müsabakalarında oldukça başarılı performans sergileyen Zehra Kaygısız 1 - 3 Ekim 2019 tarihleri arasında İspanya'da yapılacak olan Taekwondo
Avrupa Şampiyonasında Ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.
Gençlik ve Spor
İl Müdürü Murat Eskici; Taekwondo Avrupa Şampiyonasında Ülkemizi temsil edecek olan Kayserili sporcumuz Zehra Kaygısız'a başarılar diledi. - KAYSERİ