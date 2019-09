ZEKA'dan Manisa'nın geleceğine büyük destek

ZEKA'dan Manisa 'nın geleceğine büyük destekZEKA'nın YENEP projesi kapsamında en fazla destek Manisa'yaZafer Kalkınma Ajansı (ZEKA)'nın Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı kapsamında Manisa'da 12 proje desteklemeye hak kazandıDestekleme almaya hak kazanan 12 projenin sözleşmesi Manisa Valisi Ahmet Deniz'in katılımıyla gerçekleştirildiMANİSA - 2019 Yılı Proje Teklif Çağrıları kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen 'Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP)' kapsamında Manisa genelinde desteklemeye hak kazanan 12 projenin sözleşmeleri düzenlenen törenle imzalandı. Manisalı öğrenciler için, 4 milyon 600 bini ZEKA tarafından hibe olmak üzere eş finansmanlarla birlikte toplam 5 milyon 400 bin TL'lik yatırım yapılmış olacak.ZEKA tarafından 'Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP)' kapsamında Manisa genelinde desteklemeye hak kazanan 12 projenin sözleşmeleri Manisa Valisi Ahmet Deniz'in katılımıyla Anemon Otel'de düzenlenen törenle imzalandı."Aslan payı Manisa'nın"Programın açılış konuşmasını yapan ZEKA Program Yönetimi Birimi Başkanı Erce Şengül, "YENEP ülkemizin dijital dönüşüm sürecine bölge olarak azami katkıyı sağlayabilmek adına gençlerimizin algoritmik düşünme, kodlama ve benzeri niteliklerini artırarak bu dijital dönüşüm sürecini yönetilecek ve sürdürebilecek bir neslin ortaya çıkartılması. YENEP'in çıkış noktası budur ve ajansımız da bu doğrultuda bu programın yürütülmesi için 10 milyon TL gibi bir fonu ayırmış durumda. Bu işin sonunda biz esasen biz bunları bir araç olarak düşünüyoruz. Bu işin sonunda öğrencilerimize biz şu kültürü vermeye çalışacağız. Bir, sonuç odaklı öğrenme, yani ezberden ziyade sonuç odaklı öğrenme kültürünün geliştirilmesi, iki; küçük yaşlardan itibaren bu gençlerimize girişimcilik ruhunun bir vizyon olarak aşılanması. Ulusal ve uluslararası firmaları ziyaret ettirerek, bu firmalarla gençlerimizi iletişime geçirip bu vizyonun gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz. 34 projeyi destekliyoruz. 10 milyon TL'si ajansımız tarafından olmak üzere 1 milyon 600 bin TL de eş finansman olacak. Bu eş finansmanın çoğunu özel sektörden veya belediyelerden, yerel yönetimlerden karşılıyoruz. Ciddi bir işbirliği yapısı kuruldu. 42 sabit atölye 133 istasyon kurulacak. Aslında her bir istasyon birer atölyeyi temsil ediyor. Atölye çok daha büyük bir kavram. 6 tane mobil atölye olacak bunlar ülkemizi dolaşacak belki farklı ülkelere gidecek bu atölyeler. Bölgemizde yüzde 554'lük bir kapasite artışı sağlayacak. 1385 öğretmenimiz eğitici eğitimi alacak. 107 farklı konuda olacak bu eğitimler. Bu projeler her ne kadar başvuru sahibi ilçe milli eğitim müdürlükleri olsa da 25'i özel sektörden toplam 125 tane kurum ve kuruluş bu projelerde gerek orta gerek iştirakçi olarak yer alarak aslında kamu, sanayi, üniversite, STK dediğimiz dörtlü işbirliğinin en güzel halini bu projelerde hayata geçirmiş bulunmaktayız. Manisa'yı tebrik ediyoruz. Başta Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz birinci sıradan başarılı oldu. Akhisar, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Kula, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerimiz destek almaya hak kazandı. Yedek ilçelerimiz de var ama paramız buraya kadar yettiği için ilk etapta 12 ilçemize destek verebileceğiz. Manisa'da neyi değiştireceğiz. Aslan payını Manisa aldı diyebiliriz. 12 projeye ajansımız tarafından 4 milyon 600 bin TL yatırım yapılacak. BU yatırım eş finansmanla birlikte 5 milyon 400 bin TL'ye çıkacak. 14 atölye 43 istasyon, 3 mobil istasyon olmak üzere Manisa'da KodlaManisa'dan dolayı zaten var olan kapasiteyi yüzde 240 artırmış olacağız. 640 öğretmenimiz eğitim alacak." dedi.Manisa'da 17 atölye daha açılacakManisa'dan 17 projenin 7 Nisan günü proje başvurusu yaptığını kaydeden KodlaManisa İl Sorumlusu Şeref Kaplan, "12'si asil 4'ü yedek olmak üzere 16 projemiz destek almaya hak kazandı. Proje kapsamında Zafer Kalkınma Ajansının 4 milyon 600 bin TL hibe desteği var. Ajansın proje sözleşmesinde geçerli olan yüzde 10'luk bir eş finansman bulması gerekiyordu proje sahiplerinin. Proje sahipleri de 889 bin TL'lik eş finansmanını sağladı. Burada eş finansman konusunda proje yazmaya başladığımızda zaten Sayın Valimiz direkt destek oldu. Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tüm projelerimize eş finansman ve bir projemize de ortak oldu. Mevcutta 31 adet KodlaManisa Atölyesi vardı. 13'ü okul atölyesi 18'i de ilçe atölyesi. Bunun yanı sıra şuanda YENEP sayesinde 14'ü sabit 3 tanesi de mobil olmak üzere toplam 17 tane atölye oluşuyor." diye konuştu."Manisa en iyi olmak zorunda"Konuşmasına KodlaManisa projesini ortaya çıkarak eski Manisa Valisi Erdoğan Bektaş ve projeyi devam ettiren Mustafa Hakan Güvençer'e teşekkür ederek başlayan Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Her zaman söylüyorum Manisa en iyisi olmak zorunda. Manisa lider özelliği olabilecek bir şehir ki birçok konuda da liderliği var zaten. Sanayisiyle, sanayideki üretimiyle, katma değeri yüksek ürünleriyle, ihracat rakamlarıyla Türkiye'nin gözbebeği bir şehir. Tarımsal üretimde de aynı şekilde. Teknolojiyi, katma değeri yüksek ürünü, tasarımı ürüne dönüştürebilmeyi anca bu çalışmalarla yapabiliriz, yapmak da zorundayız. Manisamıza inanılmaz bir yatırım talebi var, ilgi var. Bu hem şehrin yapısı itibariyle hem organize sanayi bölgesinin gücü itibariyle hem de nitelikli insan gücüyle. Ben sürekli OSB'deki fabrikaları geziyorum, işletmeleri geziyorum, ihracat yapan firmaların söz sahibi yetkililerin tek istekleri çağın gereği nitelikli eleman ihtiyaçları var hem de fazla fazla var. Onun için 2023 eğitim vizyonu bizim bu projelerden sonra açıklandı ve bizim bu tasarladığımız birçok konu vizyonla örtüştü zaten. Biz biraz erken davranmış olduk. Hem beceri, Tasarım ve Kodlama atölyelerinin açılmasında. KodlaManisa'yı biraz daha yukarıya çıkarmış olacağız. Tasarımla beraber bir ürüne de dönüştürmüş olacağız. Türkiye'nin 2023,, 2053, 2071 hedeflerini başka türlü yakalama şansı olmaz." dedi.Vali Deniz'in konuşmasının ardından destek programından faydalanacak olan Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akhisar, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Kula, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Şehzadeler ve Yunusemre ilçe milli eğitim müdürleri tarafından sözleşmelere imzalar atıldı.İmza törenine Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, ilçe kaymakamları, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, ilçe milli eğitim müdürleri, sponsor firmaların temsilcileri ve okul idarecileri katıldı.