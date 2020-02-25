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Zeka oyunlarında ikinci olan öğrenci ödüllendirildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Amine Kuş, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Kütahya il elemelerinde 'Kulami Oyunu'nda il ikinciliği elde etti.

25.02.2020 11:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:21Zeka oyunlarında ikinci olan öğrenci ödüllendirildi
'nın ilçesi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Amine Kuş, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Kütahya il elemelerinde 'Kulami Oyunu'nda il ikinciliği elde etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalanan " Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası İş Birliği Protokolü" kapsamında düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Kütahya İl Elemelerinde Altıntaş Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Amine Kuş il ikincisi oldu.Okul yönetimi başarılı öğrenciyi ödüllendirdi.

Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Kütahya il elemelerinde dereceye giren öğrencisini tebrik eden Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, "Okul yönetimi ve öğrencimizi bu başarısından dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonraki oyunlarda il birinciliğini öğrencimizden bekliyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Altıntaş, Türkiye, Kütahya, Spor

Kaynak: İHA

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