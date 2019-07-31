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ZEKA Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) 2019 yılı 7. Yönetim Kurulu Toplantısı, Uşak'ta yapıldı.

31.07.2019 20:49 ZEKA Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) 2019 yılı 7. Yönetim Kurulu Toplantısı, Uşak'ta yapıldı.

Uşak Valisi ve ZEKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Funda Kocabıyık'ın başkanlık ettiği toplantıya, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kütahya Valisi Ömer Toroman, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Vali Kocabıyık, burada yaptığı konuşmada, ajansın plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu, kısa ve orta vadede yatırıma dönüştürülebilecek nitelikteki fizibilite desteği programına yapılan proje başvurusunu değerlendireceklerini kaydetti.

ZEKA bünyesinde ekonomik kalkınmayı amaçlayan projelere önem verdiklerini ifade eden Kocabıyık, "TR33 Bölgesi'nin dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak ve sürdürülebilir kılacak geleceğin nitelikli iş gücünün oluşturulması amacıyla okul çağındaki çocukların tasarım, yenilikçilik, üretkenlik kapasitelerini geliştirmeye yönelik hazırlamış olduğumuz program ile bölgemizde en az 40 atölye kurulmasını ve asgari 550 öğretmenin eğitim almasını hedeflemekteyiz. Bu kapsamda mottosu 'Kendin Yap' olan bir hareketi de başlattık." dedi.
Vali Kocabıyık'ın konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Toplantı sonrası Kocabıyık, Deniz, Toraman, Tutulmaz, yönetim kurulu üyeleriyle Cam Teras'ı gezerek incelemelerde bulundu.

Funda Kocabıyık, Manisa, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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