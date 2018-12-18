Zekai Aksakallı, 15 Temmuz'da Darbecilerin Elinden Böyle Kurtuldu

15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın kendisini rehin almak isteyen darbecilerin elinden kurtulduğu anlar dava dosyasına girdi. Aksakallı'nın 2 araçla önünü kesen darbecilere direndiği anlar anbean kaydedildi.

KAMERA KAYITLARI DAVA DOSYASINA GİRDİ

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanık hakkında açılan dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülüyor. Sanık savunmalarının tamamlandığı davada, müşteki beyanları alınırken, davaya konu olan eylemlere ilişkin güvenlik kamera kayıtları da dava dosyasına girdi.

2 TAKİBE AKSAKALLI'YI ALDI

15 Temmuz gecesi, FETÖ'cülerin hedefinde dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı da vardı. Dava dosyasına giren görüntülere göre, 15 Temmuz gecesi Gazi Orduevi'ndeki bir düğünde olan Aksakallı'yı, 2 farklı araçta bulunan darbeciler takibe aldı. Aksakallı'nın aracıyla çıkış yapmasıyla birlikte harekete geçen, darbeciler biri minibüs iki araç ile takibi devam ettirdi. Söğütözü Caddesi'ne gelindiği sırada harekete geçen darbecilerin, Aksakallı ve eşinin içinde bulunduğu aracın önünü bir minibüs ile kestiği görülüyor. Diğer otomobilde bulunan darbecilerin ise Aksakallı'nın kaçma ihtimaline karşın yolu kapatmaya çalıştığı görülüyor. Araçlarından inen darbeciler, kapıyı açıp Aksakallı'yı indirmeye çalışıyor. Darbecilere direnen Aksakallı'nın ise tekme atarak darbecileri düşürdüğü ve ardından aracından uzaklaştığı kameralara yansıyor. Darbecilerden kurtulan Aksakallı, olay yerinden uzaklaşıyor.

AKSAKALLI O GECE YAŞADIKLARINI ANLATMIŞTI

Aksakallı, daha önce müşteki olarak verdiği beyanlarda yaşadığı bu olayı anlatmıştı. Orduevi'nden ana yola çıkışa yaklaşık 30-40 metre kala siyah renkli minibüsün yanlarından hızla geçerek ani frenle önlerinde durduğunu kaydeden Aksakallı, bundan sonra yaşananlarla ilgili şunları kaydetti:

"Biz de fren yapmak zorunda kaldık. Hemen ardından sol tarafımıza da gri renkli binek bir araç yaklaştı. Araçlardan inen iki kişi benim oturduğum sağ arka kapıya doğru yöneldi. Şoförüm araçtan inmek istediğinde 'Araçtan inme, kapıları kilitle' talimatı verdim. Sağ arka camı açtım. Gelen kişiler bana hitaben, 'Komutanım, bizimle geleceksiniz, sizi götüreceğiz' dedi."

"ŞEREFSİZLER DURUN, İNİYORUM"

"Arkadaki şahsın elinde bir de silah vardı ama silah bana doğrultulmamıştı. Ben onlarla konuşmak isterken kolumdan çekiştirmek istediler. Bu durumu gören eşim hamle edince bu sefer eşimin kolundan çekiştirdiler. Eşimin sol kolu yaralandı. Bunun üzerine, 'Şerefsizler, durun, iniyorum, geliyorum' dedim. Bunun üzerine bu şahıslar araçtan biraz açıldılar. Sağ arka kapıyı açtım. İnecekmiş gibi yaparak önde duran şahsa tekme ile vurdum. Bunun üzerine her iki şahıs sendeledi. Şoförüm ani bir refleksle geri vitesle hareket etti, bu şahıslardan kurtulduk. Araçlardan sıyrılarak Çukurambar istikametine gittik. Kırmızı ışığı görünce yan yola atladık ve ardından tekrar Çukurambar-Bahçeli kavşağını geçerek Kirazlıdere girişindeki polis noktasına ulaştık. Kendimi tanıttım. Olayı anlattım. Polisler bize yardımcı oldu."

Kaynak: İHA