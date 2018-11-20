20 Kasım 2018 Salı 14:45



20 Kasım 2018 Salı 14:45

Akşehir'de Akşehir Zekai Baloğlu Atletizm yarışması düzenlendi.Akşehir'li Gençlik ve Spor eski bakanlarından Zekai Baloğlu'nun vasiyeti üzerine onun anısına düzenlenen yarışmaya 156 koşucu katıldı.Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ödül töreni öncesi yaptığı konuşmada yarışlara katılan tüm gençleri kutladı.Önemli olan birinci olmak değil, bu yarışlara katılabilmek olduğunu ifade eden Akkaya, şunları kaydetti:"Hemşehrimiz rahmetli Zekai Baloğlu, 74-75 yıllarında kurulan hükümet döneminde Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapmış değerli bir büyüğümüzdür. Bu yarışmalar Sayın Bakanımızın bize vasiyeti üzerine, Akşehir Belediyesi'ne verdiği görev üzerine inşallah bu yıldan başlayarak artık her yıl yapılacak ve geleneksel hale gelecek. Gençlerimizi bu yarışlara katıldıkları için kutluyorum."Konuşmaların ardından 4 kategoride yapılan koşularda dereceye giren kişilere ve takımlara madalya, kupa ödülleri törene katılan protokol tarafından verildi.Törene, İlçe Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Belediye Başkanı Salih Akkaya, merhum Zekai Baloğlu'nun oğlu Tuğsal Baloğlu, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.