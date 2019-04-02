Zekai Çıtlak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP GİRESUN ÇAMOLUK belediye başkan adayı olan Zekai Çıtlak isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. GİRESUN ÇAMOLUK ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Zekai Çıtlak isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP GİRESUN ÇAMOLUK adayı Zekai Çıtlak kimdir? BTP GİRESUN ÇAMOLUK adayı Zekai Çıtlak yüzde kaç oy aldı?

Zekai Çıtlak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP GİRESUN ÇAMOLUK belediye başkan adayı olarak gösterilen Zekai Çıtlak ÇAMOLUK ilçesinde % 0,21 oranında oy almıştır. ÇAMOLUK ilçesinde % 0,21 oranında oy olan Zekai Çıtlak adlı BTP adayı toplamda 5 adet oy sayısına ulaştı.

Zekai Çıtlak Kimdir?

Zekai Çıtlak,31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP Giresun Çamoluk Belediye Başkan Adayı oldu.

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