Zekeriya Gedik Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KÜTAHYA HİSARCIK belediye başkan adayı olan Zekeriya Gedik isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KÜTAHYA HİSARCIK ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Zekeriya Gedik isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KÜTAHYA HİSARCIK adayı Zekeriya Gedik kimdir? BTP KÜTAHYA HİSARCIK adayı Zekeriya Gedik yüzde kaç oy aldı?

Zekeriya Gedik Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KÜTAHYA HİSARCIK belediye başkan adayı olarak gösterilen Zekeriya Gedik HİSARCIK ilçesinde % 0,24 oranında oy almıştır. HİSARCIK ilçesinde % 0,24 oranında oy olan Zekeriya Gedik adlı BTP adayı toplamda 8 adet oy sayısına ulaştı.

KÜTAHYA HİSARCIK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.