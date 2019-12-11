Haberler » Güncel » Zekeriya Mutlu'dan sanayi esnafına - Haber

Zekeriya Mutlu'dan sanayi esnafına

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 3. Sanayi Sitesi'nin her ayın ilk Çarşamba günü düzenlediği kuru fasulye gününe katıldı.

11.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:07Zekeriya Mutlu'dan sanayi esnafına

Etkinlikte, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Oto Tamircileri Odası Başkanı Bülent İşçi, 2. ve 3. Sanayi Sitesi Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Uğur Dömek, 2. Sanayi Sitesi Başkanı Erol Çamkıran ve 5. Sanayi Sitesi Başkanı Turgay Avcı da esnafla birlikte yer aldı.

BAŞKAN İDUĞ'A TEŞEKKÜR

3. Sanayi Sitesi Başkanı Yalçın Dönmez etkinliğe gösterilen ilgi nedeniyle katılan herkese teşekkür ederken, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, esnafın yaşadığı sorunları ve yapılan çalışmaları anlattı. Mutlu, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile uyum içinde çalıştıklarını belirterek, "Kendisi belediye başkanı olduğu için şanslısınız. Çünkü o içimizden, esnaf teşkilatından biri. Arkadaşımız, derdimizi anlatabileceğimiz bir insan. Şu sorunumuz var dediğimizde, çözmeye çalışan bir belediye başkanı. Yerinde ruhsat vermek için bir sanayi sitesinde büro açtı. Türkiye'nin neresinde var bu uygulama. Esnafımız belediyeye gitmeden ruhsatını alabiliyor. Böyle bir imkan gelmiş, siz de ertelemeyin. Evraklarınızı hazırlayın bir an önce ruhsatınızı alın. Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

AYNI DİLİ KONUŞUYORUZ

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da, esnaf sadece işlerini düşünsün diye ruhsatlarla ilgili süreci hızlandırdıklarını belirterek, "Ben içinizden çıkan, sizinle aynı dili konuşan bir insanım. Dolayısıyla Bornova Belediyesi ile sanayi sitelerinin, Bornova halkının hiçbir zaman sorunu olmayacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Esnafımızın koşullarını iyileştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Mustafa İduğ, Bornova, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:40 Beşiktaş'tan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş açıklaması - Haber
12:40 ROMDEF Başkanı Güyümgüler: "Toplumumuzun beklentileri büyük" - Haber
12:39 (Havadan görüntülerle) SU SEVİYESİ DÜŞTÜ, BARAJ ALTINDA KALAN YAPILAR ORTAYA ÇIKTI - Haber
12:39 DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Haber
12:35 Orman Bölge Müdürü Keskin: "Personelimize daha rahat çalışma ortamları sağlıyoruz" - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 12:48:04