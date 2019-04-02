Zeki Avni Usta Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız TRABZON DERNEKPAZARI belediye başkan adayı olan Zeki Avni Usta isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TRABZON DERNEKPAZARI ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Zeki Avni Usta isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız TRABZON DERNEKPAZARI adayı Zeki Avni Usta kimdir? Bağımsız TRABZON DERNEKPAZARI adayı Zeki Avni Usta yüzde kaç oy aldı?

Zeki Avni Usta Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız TRABZON DERNEKPAZARI belediye başkan adayı olarak gösterilen Zeki Avni Usta DERNEKPAZARI ilçesinde % 9,64 oranında oy almıştır. DERNEKPAZARI ilçesinde % 9,64 oranında oy olan Zeki Avni Usta adlı Bağımsız adayı toplamda 288 adet oy sayısına ulaştı.

TRABZON DERNEKPAZARI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.