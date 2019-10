Zeki Çelik: "Arnavutluk maçı bizim için çok önemli"

A Milli Takım'ın iki önemli ismi Zeki Çelik ve Merih Demiral, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zeki Çelik, Arnavutluk maçının kendileri için çok önemli olduğunu söylerken, Merih Demiral ise 2 maçı da kazanarak gruptan çıkmak istediklerini ifade etti.EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda savunmanın iki önemli ismi Zeki Çelik ve Merih Demiral, Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arnavutluk ve Fransa maçlarını değerlendiren iki futbolcu, her iki karşılaşmanın önemine dikkat çekerek bu periyodu en iyi şekilde atlatarak gruptan çıkmak istediklerini söyledi.Zeki Çelik: "Fransızlar hırslandı"Arnavutluk ile oynanacak olan ilk maçın çok önemli olduğuna dikkat çeken Zeki Çelik, "İlk maçımız Arnavutluk'la ve bizim için çok önemli bir maç. Kesinlikle kazanmak istiyoruz. Kazanırsak yarışı büyük ölçüde tamamlayıp Fransa ile final maçına çıkacağız. Her zaman konuştuğumuzda takımda bunu istediğimizi konuşuyoruz. Arnavutluk maçını kesinlikle almamız lazım. Fransa maçını sonra düşüneceğiz. İnşallah bu maçı kazanırız" dedi.Lille forması giyen Zeki, Fransa'yı Konya'da yenmelerinin ardından Fransa'da milli takıma karşı bakış açısının nasıl olduğu sorusuna, "İlk maçta kimse bizden bunu beklemiyordu. Oraya gidince bütün takım arkadaşlarım beni tebrik etti ve Fransızlar biraz hırslandı bize karşı. İkinci maçta bizi yeneceklerini dile getiriyorlar ama ben de 'Sizi yine yeneceğiz' diyorum. İnşallah onları orada yenmek nasip olur" cevabını verdi."Arnavutluk'u yenerek saf dışı bırakmak istiyoruz"Lille'de takım arkadaşı Yusuf Yazıcı'nın alışma sürecinde olduğunu ifade eden Zeki Çelik, "Yusuf'un alışma süreci iyi gidiyor. Gelmesi benim için de çok iyi oldu. Takıma uyum sağladı. Bence çok başarılı olacak. Hocalarımız inanıyorlar ona. İleride daha çok alıştığında adından daha çok söz ettirecek ve Fransa'da çok iyi işler yapacaktır" dedi.Konya'daki Fransa maçında sahaya çok konsantre olarak çıktıklarını da sözlerine ekleyen Zeki, "Biz Fransa maçında o gün çok konsantre olduk ve takım olarak inandık. Daha iyi oynadık ve kazandık. O gün de onlar kötüydü, biz de çok iyiydik, iyi motive olmuştuk. Yine kazanmak için çıkacağız. İnşallah güzel olur bizim için" diye konuştu.Arnavutluk'un İzlanda'yı yenerek iddiasını sürdürdüğünü hatırlatan başarılı futbolcu, "Arnavutluk bu maçı final olarak görüyor. Son maçta İzlanda'yı yenerek hırslandılar. Ama onları yenerek saf dışı bırakmak istiyoruz. Fransa maçına da motive şekilde çıkacağız" açıklamasını yaptı.Merih Demiral: "Ümit Milli Takım'dan beri beraber oynuyoruz"Juventus forması giyen başarılı savunmacı Merih Demiral da Arnavutluk ve Fransa maçlarının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Arnavutluk maçını kazanırsak grupta çok iddialı hale geleceğiz. Bu 2 maç çok kritik. İnşallah iyi puanlar alacağımızı düşünüyorum. O heyecanı yaşıyoruz. Takım içinde çok güzel bir hava var. Tecrübeli abilerimizle bizler arasında güzel bir hava var. Öncelikle Arnavutluk maçını kazanıp Fransa maçıyla taçlandırmak istiyoruz. Güzel olacağına eminim" dedi.Savunmada beraber oynadığı isimlerle uzun süredir yan yana forma giydiklerini ve uyum içinde olduklarını da sözlerine ekleyen Merih, "Ümit Milli Takım'dan hep beraber geldik. Bu da bizim için şans oldu. A Milli Takım'da da beraber oynamamız güzel oldu. Birbirimizi tanıyoruz ve ne yapacağımızı biliyoruz. Bu bizim için güzel oluyor. Tecrübe ediniyoruz. İnşallah bunu taçlandırıp güzel bir hale getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı."Matuidi atmosferden çok etkilenmiş"Juventus'tan takım arkadaşı olan Fransız futbolcu Matuidi ile Fransa maçının ardından konuştuklarını söyleyen Merih Demiral, "Matuidi ile konuşuyorum. Geçen maç Konya'daydı. Atmosferden çok etkilenmiş. Bizi maç öncesi tribüne çağırıyorlar, bundan çok etkilenmiş ve 'Bana da yaparlar mı' diyor. Güzel oldu bizim için. İnşallah önümüzdeki maçta da güzel oyunumuzu sahaya yansıtırız" dedi.Takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun son galibiyetlerin ardından kendisini tebrik ettiğini de söyleyen Merih Demiral, "2 galibiyet aldığımızda döndüğümde beni tebrik etti Ronaldo. 'Takip ediyorum' dedi. Türk halkını çok seviyor. Aramız iyi ve çok mütevazı bir insan. İnşallah bu maçları da kazanıp mutlu şekilde gideriz" ifadelerini kullandı.Arnavutluk'un son maçında 4 gol attığına dikkat çeken başarılı oyuncu, "Güzel bir hava yakaladılar. Biz her maça 3 puan için çıkıyoruz ve en az gol yiyen takımlardan birisiyiz. Bu da bizim için çok büyük bir tecrübe oldu. Yolumuza devam etmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.İki futbolcu daha sonra basın mensuplarıyla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL