Zeki İmamoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız TRABZON KÖPRÜBAŞI belediye başkan adayı olan Zeki İmamoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TRABZON KÖPRÜBAŞI ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Zeki İmamoğlu isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız TRABZON KÖPRÜBAŞI adayı Zeki İmamoğlu kimdir? Bağımsız TRABZON KÖPRÜBAŞI adayı Zeki İmamoğlu yüzde kaç oy aldı?

Zeki İmamoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız TRABZON KÖPRÜBAŞI belediye başkan adayı olarak gösterilen Zeki İmamoğlu KÖPRÜBAŞI ilçesinde % 0,24 oranında oy almıştır. KÖPRÜBAŞI ilçesinde % 0,24 oranında oy olan Zeki İmamoğlu adlı Bağımsız adayı toplamda 10 adet oy sayısına ulaştı.

TRABZON KÖPRÜBAŞI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.