Zeki İpek Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Çorum Uğurludağ belediye başkan adayı olan Zeki İpek isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Çorum Uğurludağ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Zeki İpek isimli MHP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde MHP Çorum Uğurludağ adayı Zeki İpek kimdir? MHP Çorum Uğurludağ adayı Zeki İpek yüzde kaç oy aldı?

Zeki İpek Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Çorum Uğurludağ belediye başkan adayı olarak gösterilen Zeki İpek Uğurludağ ilçesinde % 36,88 oranında oy almıştır. Uğurludağ ilçesinde % 36,88 oranında oy olan Zeki İpek adlı MHP adayı toplamda 1.012 adet oy sayısına ulaştı.

Zeki İpek Kimdir?

Zeki İpek, 1959 yılında Çorum'un Uğurludağ ilçesinde doğdu.

Anadolu Universitesi'nden mezun olan İpek, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'nden MHP'den Uğurludağ Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

Çorum Uğurludağ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.